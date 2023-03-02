Мадонна закрутила роман с молодым тренером по боксу Daily Mail: Мадонна начала встречаться с 29-летним тренером по боксу Поппером

Фото: AP/ТАСС

Мадонна

У 64-летней певицы Мадонны начались отношения с 29-летним спортсменом Джошем Поппером, который обучает ее детей боксу, пишет британская газета Daily Mail. Боксер разместил ряд фотографий в своих соцсетях, где он запечатлен рядом с американской звездой поп-музыки. Издание со ссылкой на источник из окружения певицы утверждает, что со спортсменом звезду связывает больше, чем дружба.

Daily Mail указывает, что 29-летний боксер игнорирует вопросы поклонников в соцсетях об отношениях с Мадонной. При этом многие подписчики Джоша Поппера отмечают, что они хорошо смотрятся вместе.

Ранее Мадонна показала в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) детали своего эпатажного образа с церемонии вручения премии «Грэмми-2023». 64-летняя певица удивила брошью в виде банта, на которую с помощью блесток было нанесено изображение мужского полового органа.

Певица ранее поделилась откровенными снимками. В одной из публикаций в соцсетях певица позирует с обнаженной грудью, а соски прикрыла эмодзи. Также она выложила откровенные фотографии в корсете, закрыв промежность с помощью эмодзи конфеты.