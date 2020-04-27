Любовь Успенскую заподозрили в нарушении режима самоизоляции

Певица Любовь Успенская опубликовала в Instagram пост, в котором призналась, что скучает по старому образу жизни. Она с нетерпением ждёт, когда закончится режим самоизоляции в России.
Светская львица показала своим поклонникам фото, на котором она сидит на полу. При этом у неё свежий маникюр. Подписчики пришли в ярость, обвинив звезду в нарушении карантина. По их словам, Успенская покинула свой шикарный особняк, чтобы привести руки в порядок.
Да посмотрите на неё! Точно нарушает режим самоизоляции, — подчеркнула одна из подписчиц певицы.
Однако Успенская не стала отвечать на обвинения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Успенская нашла новый способ заработка во время карантина. Звезда записывает видеопоздравления. Звонок в день рождения и заранее записанный ролик обойдутся в 30 тысяч рублей. Королева шансона может общаться с именинником до 15 минут.
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