Любовь Успенскую заподозрили в нарушении режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/11b05d88-888e-11ea-887a-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Любовь Успенская опубликовала в Instagram пост, в котором призналась, что скучает по старому образу жизни. Она с нетерпением ждёт, когда закончится режим самоизоляции в России.

Светская львица показала своим поклонникам фото, на котором она сидит на полу. При этом у неё свежий маникюр. Подписчики пришли в ярость, обвинив звезду в нарушении карантина. По их словам, Успенская покинула свой шикарный особняк, чтобы привести руки в порядок.

Да посмотрите на неё! Точно нарушает режим самоизоляции, — подчеркнула одна из подписчиц певицы.

Однако Успенская не стала отвечать на обвинения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Успенская нашла новый способ заработка во время карантина. Звезда записывает видеопоздравления. Звонок в день рождения и заранее записанный ролик обойдутся в 30 тысяч рублей. Королева шансона может общаться с именинником до 15 минут.