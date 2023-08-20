Любовь Успенская рассказала, как ее хотели «отправить» на Северный полюс

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Организаторы фестиваля «Таврида.АРТ» пытались заставить певицу Любовь Успенскую надеть на выступление пальто, несмотря на теплую погоду, рассказала сама артистка корреспонденту NEWS.ru. По ее словам, она их отругала и выбрала скромное платье.

Мне бог дал хороший вкус. Самое главное, это когда у тебя присутствует чувство цветов, оттенков, очень легко найти, что надеть. Меня никто не может заставить надеть то, что мне не нравится. Меня тут, кстати, хотели одеть в какое-то теплое пальто. Я на них так наехала: вы чего, на Северный полюс хотите меня послать? Понятно, что у них там своя тема была, а у меня своя. Поэтому я взяла это закрытое платье и оделась так сромненько. Дочь Татьяна мне тоже дает советы. Часто у нас вкусы совпадают, — заявила Успенская.

До этого певица заявила, что Крым изменился в лучшую сторону, с тех пор, как она был в последний раз на полуострове. По ее словам, это счастье, что регион вернулся в состав Российской Федерации.

Ранее народный артист Российской Федерации Григорий Лепс во фестиваля «Таврида.АРТ» рассказал, что ему напоминает русская культура. По его словам, это глыба, которую невозможно остановить и отменить. В то же время, актер Владимир Машков, считает, что русская культура напоминает стихию ветра.