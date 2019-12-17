https://static.news.ru/photo/b6ca14d6-2136-11ea-b10f-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Любовь Успенская получила травму во время съёмок клипа на песню «Люба всегда права». В нём артистка снялась в роли уборщицы.

Певица с таким азартом исполняла роль, что сама себя ударила шваброй в бок во время усердного мытья полов. Как рассказала Успенская, новая песня родилась буквально за пять минут во время её ссоры с братом, написал её известный по совместным выступлениям с Задорновым музыкант Брендон Стоун.

Это уже вторая моя роль подобного характера! Только не дай Бог, чтобы люди не поверили, что я на самом деле уборщица. Я мечтаю оставаться певицей, — сказала артистка в эфире МУЗ ТВ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь певицы Любови Успенской поделилась с подписчиками Instagram фотографией, которая вызвала массу расспросов. На снимке 29-летняя Татьяна Плаксина предстала в футболке и с забинтованной рукой.