«Лучший в мире»: Пригожин показал, что певица Валерия ест на обед

https://static.news.ru/photo/c3388fa2-8753-11eb-aff4-96000091f725_660.jpg Валерия Фото: instagram.com/valeriya

Продюсер Иосиф Пригожин, сам того не желая, раскрыл секрет стройности своей супруги певицы Валерии, продемонстрировав, как она поглощает тост в одном из отелей Дубая.

Бутерброд с авокадо, который Валерия назвала целым обедом, на самом деле микроскопический. Для большинства людей он бы стал всего лишь перекусом.

Видео, которое продюсер опубликовал в Instagram, начинается с заявления Пригожина недовольным тоном, что они с женой «приехали в отель только ради того, чтобы съесть бутерброд». Потом он попросил Валерию рассказать, ради чего они ехали 40 минут.

Не сорок минут мы ехали, а пятнадцать. Для того, чтобы съесть мой любимый, лучший в мире авокадо-тост. Я не знаю, как они его готовят. Но это просто наркотик, — ответила ворчливому мужу вокалистка.

Пригожин при этом согласился с супругой и отметил, что в этом отеле очень вкусные завтраки, однако Валерия поправила его, отметив, что для неё это не завтрак, а обед. При этом артистка не раз говорила, что утро очень любит начинать с кофе, который в Дубае особенно хорош.

Ранее Пригожин опубликовал видео, как его жена Валерия укачивает маленькую внучку Селин и поёт ей колыбельную. Продюсера так умилила эта сцена, что он решил тоже попробовать впредь убаюкивать малышку, писал NEWS.ru.