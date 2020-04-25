Лоза вступился за раскрывшую интимные тайны Дану Борисову

https://static.news.ru/photo/30c7a8ca-86f4-11ea-8e21-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Музыкант и исполнитель Юрий Лоза высказался в поддержку Даны Борисовой, которая открыто предлагает эскорт-услуги. По словам композитора, подобное раньше предлагали и ему. В среде артистов это не является чем-то сверхъестественным.

Мне предлагали деньги за видеопоздравления юбилярам. Фирма-посредник планировала подобные услуги для заказчиков. Раньше подобные услуги называли «пригласить свадебного генерала». Сегодня подобное называется «торговля лицом», — заявил он в интервью «Вечерней Москве».

По его словам, в своё время провести время за деньги в Россию приезжали Клаудия Шиффер и Памела Андерсон. Лоза подчеркнул, что осуждать за это Борисову не стоит. Скорее всего, телеведущая вынуждена пойти на это из-за финансовых сложностей, сопряжённых с коронавирусом.

Может быть, у девушек сейчас такая ситуация, что они готовы в очередь встать за бесплатным супом. У меня всё не так плохо. Выпить вместе часто зовут, но я отказываюсь, — подытожил артист.

Ранее, как писал NEWS.ru, Дана Борисова оголила грудь в прямом эфире в Instagram с экс-участницей «Дома-2» Олесей Малибу. Бывшая ведущая объяснила это желанием «повеселить» народ, «загнанный» из-за коронавируса. В ходе разговора девушки коснулись личных тем. Звезда телестройки призналась, что выпить кофе с ней стоит 30 тысяч рублей. Борисова заявила, что готова встретиться с мужчинами за такую же сумму.