Лоза не оценил идею сделать из праха Легкоступовой украшение

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Певец Юрий Лоза заявил, что он не понимает идеи своей коллеги по цеху Натальи Штурм сделать из праха певицы Валентины Легкоступовой кулоны.

Музыкант отметил, что усопшая была воцерковлённой православной, а в этой религии есть свои традиции погребения. Лоза напомнил, что Легкоступова выступала на православном фестивале и жила со своим мужем Юрием Фирсовым в венчанном браке, передаёт «Телепрограмма».

В крайнем случае, как хоронить — решают родственники. Идеи насчет кулонов мне кажутся несколько странноватыми, — резюмировал Лоза.

Легкоступова умерла 14 августа в больнице Москвы. В клинику исполнительница попала с черепно-мозговой травмой. Она впала в кому незадолго до смерти.

Певица Наталья Штурм в разговоре с журналистами сообщила о необычном способе увековечить память скончавшейся исполнительницы Валентины Легкоступовой. Она предложила сделать из праха покойной звезды драгоценные кулоны. По словам Штурм, об этом способе увековечивания памяти об ушедшем она узнала, посмотрев научно-популярную передачу про Китай, писал NEWS.ru.