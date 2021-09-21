Лолита впервые назвала, какую пенсию получает Пугачёва

Лолита Милявская впервые озвучила истинный размер пенсии Аллы Пугачёвой. По словам певицы, они близкие подруги, поэтому она точно знает, какую сумму получает Примадонна, рассказала Милявская в шоу «Антонимы» с Антоном Красовским.

Артистка также заявила , что она против всех званий, также она является ярой противницей наград.

Я против всех званий. Это никому не нужно. Зачем мне это надо? Все эти звания — всего лишь прибавка к пенсии. Я её оформила. У меня 23 тысячи рублей. У Аллы Борисовны была 46 тысяч рублей, так она — народная артистка СССР, — рассказала Милявская.

Певица подтвердила, что недавно она, как и все пенсионеры, автоматом получила прибавку к пенсии в 10 тысяч рублей.

Я в званиях не вижу никаких льгот и ценностей. Возьми мои еврейские корни. Во всем должен был смысл. Сейчас я отказываюсь от ненужных мне концертов. Звания дают, если кто-то за тебя похлопочет. Я не стала писать на себя характеристику. Я не люблю быть обязанной. Эти все звания — они потом обязывают, а я не люблю спать на тесных кроватях, — пояснила свою позицию артистка.

Ранее Союз налогоплательщиков Германии подсчитал, какой будет пенсия Ангелы Меркель после ухода с поста канцлера. Глава бундестага будет получать порядка €15 тысяч, или 1,3 млн рублей в месяц.