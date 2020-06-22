Лолита рассказала, что её бывший муж приходил домой пьяным и избитым

https://static.news.ru/photo/d9a83c8c-b4af-11ea-a500-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская рассказала о том, что не раз, будучи в браке, видела экс-супруга, тренера по сквошу Дмитрия Иванова в непотребном виде. Однажды бывший спутник звезды российского шоу-бизнеса угодил в аварию с квадроциклом.

Было такое. Жизнь большая. Я никогда из себя не делаю девственницу в белом пальто. Он приходил вусмерть пьяным и избитым. У человека есть проблема — нарциссическое расстройство. И оно активно проявилось после секты. Все, что сейчас происходит, является отклонением. Он у меня вызывает жалость. Его бы положить на специальное лечение, — поделилась певица в программе «Пусть говорят».

Дело в том, что в мае Иванов попал в больницу с большим количеством травм. Позже выяснилось, что он с друзьями — братьями Сергеем и Алексеем катались на квадроциклах по закрытому коттеджному посёлку и врезались в строительный вагончик.

Едва попав в руки к медикам, тренер по сквошу намекнул, что всё это последствия угроз адвоката Лолиты — Сергея Жорина. После этого правозащитник подал на Иванова в суд за клевету и бывшему мужу Лолиты ничего не оставалось, как признаться в том, что он попал в ДТП гоняя на квадроцикле.

При этом свидетели аварии предполагают, что он был не трезв в момент происшествия.

Был он бухой или накуренный, или под чем-то серьёзным, потому что ни тормозного пути, ничего нет, — отметили очевидцы.

Другие жители посёлка рассказали, что после этого по посёлку ходил человек и предлагал деньги, чтобы не вызывать полицию. Как отметили свидетели, полицейских якобы не было, а вот скорая в тот момент приезжала.

Лолита при этом считает, что после того, как развод вступил в силу, Иванову понадобился медийный повод, чтобы напомнить о себе и получить из этого выгоду.

Как писал NEWS.ru, ранее Милявская в очередной раз удивила своих поклонников. После развода с мужем и снятия режима самоизоляции из-за коронавируса артистка решила кардинально сменить свой имидж.