https://static.news.ru/photo/83e1d2c8-caad-11e9-aa68-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Лолита Милявская сбросила вес на фоне стресса из-за разрыва с супругом. Она похудела в талии на 14 см.

О потере лишних килограммов певице сообщил её модельер Дмитрий Гуляев. Это приятный момент в жизни артистки на фоне болезненного переживания разрыва с любимым мужем Дмитрием Ивановым, пишет Teleprogramma.pro.

Лолит сообщила, что теперь с ней стало проще работать визажистам, а сама она старается сохранить новый вес и не набрать лишних килограммов, хотя до тренажёрного зала она никак не дойдёт. Меж тем бывший возлюбленный Милявской уже обзавёлся новой пассией.

Ранее News.ru сообщал, что певица Лолита Милявская не смогла сдержать слёз, находясь в Сочи на сцене конкурса «Новая волна». Исполняя песню Анжелики Варум «Городок», она расплакалась на глазах у многотысячной публики.