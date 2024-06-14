Лолита объяснила, почему не делает татуировки на ягодицах и груди Лолита отказалась от татуировок на груди или ягодицах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Лолита Милявская

Как призналась певица Лолита Милявская на премии МУЗ-ТВ, она задумывалась о том, чтобы сделать татуировку. По словам артистки, она надеется сыграть роли в кинофильмах или в театре, а там изображения на теле не любят. Лолита добавила, что использует лишь временные татуировки.

У меня под платьем, я клею, и мочалкой все смывается. Был на днях гормональный приход: «Может, мне набить что-нибудь такое». Потом подумала, что платья разные, потом я не исключаю приглашения на работу в театр или кино. Там очень не любят такое, — сказала Лолита.

Певица отметила, что ни за что бы не набивала изображение кого-то из близких или собаки. По словам Лолиты, она бы не стала делать тату на пояснице около ягодиц, так как «они опускаются».

Я не маньяк, чтобы сакральная татуировка была вот здесь [показывает на ягодицы]. Ягодицы тоже опускаются, и грудь падает. И кто все это будет видеть? — добавила певица.

Ранее Лолита высказалась о группе «Король и Шут». Исполнительница хита «На Титанике» призналась, что ее отношение к панк-року сначала было снобским. Позже ей понравились тексты и энергетика песен коллектива. Как добавила Лолита, она нашла своих, «панковский прайд».