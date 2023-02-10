Продюсер оценил отмену песни Слепакова в сериале «Домашний арест» Продюсер Рудченко: Слепаков не может «плевать в души» россиян и при этом получать доходы

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Семен Слепаков

Песню музыканта Семена Слепакова убрали из заставки сериала «Домашний арест», потому что ее исполнитель оскорбил чувства россиян, заявил в беседе с «Народными Новостями» музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, такие действия руководства канала ТНТ являются грамотной реакцией на предыдущие действия артиста. Продюсер считает, что Слепаков не может «плевать в души» жителям России и при этом получать доходы от своего творчества.

Своими песенками он оскорбляет чувства граждан. Поэтому руководство канала грамотно реагирует на его поступки. Но, в принципе, чего он ожидал? Монетизировать свое творчество в России и так же плевать в души ее жителям? Нет. Поэтому это вполне логичная реакция, — объяснил Рудченко.

Музыкальный критик предположил, что других знаменитостей, выступивших против СВО, вскоре также начнут вытеснять из эфиров. В этом процессе, по его мнению, важны не решения руководства какого-либо канала, а действия обычных россиян и их нежелание видеть и слышать того или иного исполнителя.

Если граждане голосуют рублем, отменяя концерты и сдавая билеты на выступления таких артистов, то люди, имеющие определенную должность, реагируют отменой этого артиста в эфире, — заключил Рудченко.

Ранее композицию Слепакова «Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым» вырезали из сериала «Домашний арест» на ТНТ. Теперь новые серии начинаются урезанной версией заставки без музыки артиста.

До этого Слепаков опубликовал на YouTube-канале сатирическую колыбельную о гибели российского солдата на Украине. В песне артист от лица матери рассказывает младенцу Ванюше о двух его старших братьях, один из которых не продал страну за «латте и чизкейк» и отправился в зону СВО, где погиб.