Лобода ответила на обвинение Киркорова в «плагиате»

https://static.news.ru/photo/772f696e-c9d4-11eb-89a9-96000091f725_660.jpg Светлана Лобода Фото: lobodaofficial/instagram.com

Певица Светлана Лобода ответила в Instagram на обвинения в плагиате после музыкальной премии МУЗ-ТВ. Филипп Киркоров увидел в номере подозрительное сходство выступления артистки с клипом американской звезды Бейонсе, вышедшим ранее. В обоих случаях исполнительницы предстали в образе Марии Магдалины, воспели образ матери и напомнили зрителю о картине Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

В нашем перформансе на премии МУЗ-ТВ мы представили свою трактовку этой неразрешённой загадки человечества, так созвучной теме женской преемственности, поднятой нами в клипе «Молоко», который признан лучшим женским видео. Символично, не правда ли? — написала Лобода.

Она добавила, что «тема присутствия женщины» в шедевре да Винчи сотни лет «волнует самые пытливые умы», становится основой для книг, спектаклей и мюзиклов. По её словам, писатель Дэн Браун, певицы Бейонсе и Ариана Гранде — только часть современников, «коснувшихся в своём творчестве этой сакральной темы».

Была ли на фреске изображена Мария Магдалина? Являлась ли она женой Христа? Носила ли под сердцем его дочь? На эти вопросы мы никогда не узнаем однозначного ответа, — резюмировала Лобода.

Накануне Киркоров записал в Instagram жёсткое обращение к исполнительнице Светлане Лободе и продюсеру звезды Нателле Крапивиной. Поп-король обвинил певицу в плагиате, а её представительнице посоветовал сверять свои посты в социальных сетях «с текущим этическим кодексом».

Скандал вокруг премии МУЗ-ТВ получил продолжение. Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина ответила на обвинения короля российской поп-эстрады Филиппа Киркорова в гомофобии, назвав последнего «королём ремейков». Видеообращение она опубликовала в своём Instagram.