Лидера группы Machete призвали проверить на финансирование ВСУ Общественник Бородин попросил проверить лидера группы Machete на финансирование ВСУ

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Солист группы «Мачете» Ярослав Малый

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить украинского певца, лидера групп «Токио» и Machete Ярослава Малого на предмет финансирования ВСУ. Такой запрос общественник направил на имя генерального прокурора России Игоря Краснова, сообщает LIFE.ru.

Как уточняет издание, причиной соответствующего обращения стало объявление музыкантом концертов на территории России. Кроме того, Бородин уточнил, что в марте 2023 года группа Machete выступала в Москве, а в июне 2023 года состоялся концерт в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что Малой выступил с критикой проведения специальной военной операции на Украине. Кроме того, в начале СВО он отказался от проведения концертов в России, но позже решил продолжить гастролировать по стране.

Прокуратура Московской области ранее начала проверку американской компании Mars, которая выпускает продукты питания и корма для животных, по подозрению в финансировании ВСУ. Кроме того, компанию проверят на предмет уплаты налогов.

Бородин до этого обратился к генпрокурору с просьбой проверить высказывания поэтессы Веры Полозковой на оправдание терроризма, а также признать ее иноагентом. Общественник сослался на несколько интервью Полозковой, где она в том числе положительно высказывалась о покушении на писателя Захара Прилепина.