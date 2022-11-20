«Лидер необразованных невоспитанных женщин»: Кучера оценил Ивлееву Кучера сравнил Настю Ивлееву с Ольгой Бузовой

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Настя Ивлеева

Оскар Кучера высказался о Насте Ивлеевой, назвав ее «не самым далеким человеком». При этом, отметил артист в интервью на одном из YouTube-шоу, она все же является суперзвездой для определенной аудитории, пишет StarHit.

Мне кажется, что она не самый далекий человек, но она суперзвезда. Я посмотрел несколько программ с ней. Понимаю, что в ней есть что-то от сохи: простое, близкое народу, как в Бузовой, — поделился своим мнением актер.

При этом, добавил актер и телеведущий, он не осуждает ни Ивлееву, ни Бузову, тем более, что их творчество рассчитано на определенную публику. И это, считает артист, девочки с «не очень хорошим воспитанием и образованием».

Девочки с не очень хорошим образованием и воспитанием смотрят на нее и думают — если она смогла, то и я смогу. У них проекция идет — это лидер нашего движения необразованных и невоспитанных женщин. Если она зарабатывает на этом деньги и она способна, почему нет, — сказал Кучера.

Ранее Илья Соболев высмеял новое шоу Насти Ивлеевой, где она выбирает суженого из 50 претендентов. Комик заявил, что судя по прошлым отношениям, мужчина у Ивлеевой должен быть богатым «и не очень похожим на человека».