«Либо штаны надень, либо крест сними»: как Ивлеева снова разозлила верующих Телеведущая Настя Ивлеева устроила фотосессию в храме, разозлившую верующих

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева вновь оказалась под прицелом верующих. За что ее пристыдили в этот раз, какие еще конфликты у звезды были с церковью?

Чем Ивлеева оскорбила чувства верующих

Блогерша выложила в соцсети фотографии, сделанные в доме Альяги в Лиме, Перу. На опубликованных фотографиях неаккуратно причесанная Ивлеева одета в черное: приталенная футболка, короткие велосипедные шорты и массивные шнурованные ботинки.

Снимки были сделаны перед алтарем и крестом. На кадрах Ивлеева стоит на коленях на стуле, опираясь на подголовник, и исподлобья смотрит на религиозные символы. Кроме того, Ивлеева разместила кадр, на котором она позирует на кровати в готическом стиле.

Известно, что дом, где проводилась фотосъемка, принадлежал капитану-конкистадору Херонимо де Альяге. Участок, на котором впоследствии построили здание, военному подарил Франсиско Писарро в награду за верную службу во время завоевания Перу в 1535 году.

Что сказали о фотосессии Ивлеевой у алтаря

Среди русскоязычной аудитории новые фотографии блогерши вызвали негативную реакцию. В комментариях предположили, что телеведущая «с головой не дружит».

«Либо штаны надень, либо крест сними», — посоветовал один из комментаторов.

«Ну в музей в трусах, конечно, можно. В любом случае фото довольно странные», — написала одна из пользовательниц.

«Таким видом в храме и неверующих можно задеть. Всё-таки в храм нужно прийти покаянной, осознав свои грехи, а не голожопой», — добавила другая.

«Как можно с голой задницей прийти в церковь и с непокрытой головой? В таком виде только на пляж. Она совсем без мозгов, даже Бога не боится», — отметила третья.

Некоторые призвали оштрафовать Ивлееву.

«Нужно уже блогеров штрафовать, так хоть казна пополнится. Они уже не знают, что выложить в интернет», — возмутились в комментариях.

Что верующим не понравилось в сериале «Монастырь» с Ивлеевой

Осуждение фотосессии в Перу — не первый скандал блогерши, возникший на почве религии. В 2022 году вышел сериал «Монастырь» с Ивлеевой в главной роли. В основе сюжета — история москвички, которая ввязывается в неприятности и решает спрятаться в одном из храмов.

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу «Монастырь». Сообщалось, что причиной этого стало нарушение подпункта «ж» пункта 18 правил выдачи, то есть оскорбление религиозных чувств верующих. Несмотря на это, сериал остался доступен для просмотра на «Кинопоиске».

В РПЦ, в свою очередь, отметили, что сюжет сериала дает «искаженное представление о монашеской жизни» и «формирует неверное представление о русском православии». Председатель информационной комиссии Московской епархии Александр Волков заявил, что создатели картины допустили ошибку, не проконсультировавшись с представителями РПЦ. По его мнению, это помогло бы им более верно воссоздать церковную действительность и проявить уважение.

«Если уж вы выходите на эту узкую и очень опасную тропинку описания какой-то церковной действительности, уж будьте добры, проконсультируйтесь, здесь не только уважение, но и понимание того, что вы в этом не разбираетесь», — сказал Волков.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата и член Общественной палаты России Владимир Легойда, в свою очередь, заявил, что РПЦ не закрывала возможность для диалога, но «не хотела бы поддерживать» картину. Представитель РПЦ отметил, что ситуация «несколько сложнее», чем это описывается в СМИ.

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