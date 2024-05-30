Лещенко рассказал о совместном треке с Лок Догом Лещенко запишет второй совместный трек с Лок Догом

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Лев Лещенко (в центре)

Народный артист РСФСР Лев Лещенко запишет второй совместный трек с рэпером Лок Догом (Александром Жвакиным). В беседе с NEWS.ru на концерте «Вечерний Звук» от стриминга «Звук» он напомнил, что у них с молодым исполнителем уже есть общая песня — «Мы будем жить», на которую снят клип.

Пусть ребята не ревнуют, первого числа (1 июня. — NEWS.ru) я пишу вторую песню с Сашей Лок Догом. Первую — «Мы будем жить» — мы записали с ним уже, и клип у нас снят. А это вторая песня. Я не знаю, это не мои преференции. Мне предлагают — я пишу. Если это достойно того, чтобы это звучало, чтобы это интерес вызывало. Я сказал, что мне хочется интегрироваться, но это как эпизод — выступить с приколом на каком-то там музыкальном фестивале молодежном, — рассказал Лещенко.

Также на мероприятии Лещенко поделился, что читал автобиографическую книгу своей супруги Ирины «Диалоги с собой». Певец отметил, что сборник эссе содержит много метафорических описаний из жизни четы Лещенко. Автобиографическую книгу Ирина Лещенко выпустила в преддверии своего 70-летнего юбилея, в начале мая. По ее словам, это «история осознания себя в мире», жизни в семье, одиночества и встречи с Львом Лещенко.