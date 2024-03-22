Лещенко ответил, планирует ли уходить со сцены Лещенко не исключил свой скорый уход со сцены

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лев Лещенко

Народный артист РСФР Лев Лещенко допустил, что скоро может уйти со сцены. В беседе с «Газетой.Ru» 82-летний певец уточнил, что ему становится «трудновато петь» сольные концерты, но предложения выступить он до сих пор получает очень часто. По его словам, он старается выбирать среди них наиболее интересные.

Да, наверное, [скоро уйду со сцены]. Мне трудновато петь сольные концерты, но достаточно много предложений на социальные концерты и корпоративы. Выбираю наиболее интересные и те, от которых я не могу отказаться по причине необходимости, — пояснил Лещенко.

Он подчеркнул, что продолжает работать в студии и в год пишет по 15-20 новых песен. По его словам, даже в его возрасте можно получать удовольствие от профессии. При этом, уверен Лещенко, важно не надоедать зрителю.

В моем возрасте тоже можно получать удовольствие от своей профессии. Главное — не надоедать ни себе, ни зрителю. Что я и стараюсь делать. А еще, есть много интересного и кроме творчества, — заключил артист.

Ранее стало известно, что Лещенко заработал 20 млн рублей на своем бизнесе, который связан со сферой инженерии. Певец является учредителем ООО «Домодедовский инженерный центр», которое успешно функционирует на рынке уже более 30 лет. Лещенко владеет 50%-й долей в этой компании.