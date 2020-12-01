Лера Кудрявцева показала подписчикам трендовую косынку на зиму

https://static.news.ru/photo/02133f26-33e2-11eb-8739-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Лера Кудрявцева похвасталась перед подписчиками обновкой на зиму. Так, светская львица продемонстрировала поклонникам роскошную трендовую косынку.

По словам телеведущей, такой головной убор она планирует носить исключительно в холода, ведь это утеплённая модель.

Смотрите, какую шапочку крутую мне Катя Волкова подарила! Такая шапочка-косынка. Ушки закрываются, выходишь из машины — и ничего не дует, прям прелесть, как в детстве! — отметила Кудрявцева в сторис Instagram.

Светская львица примерила обновку, а также показала подписчикам, как она застёгивается. Известно, что такие косынки пришли в мир моды этой осенью.

Ранее NEWS.ru писал, что украинская певица Ани Лорак порадовала подписчиков новым роликом, в котором светская львица запечатлелась в песочном пальто-халате.

На кадрах артистка позировала, находясь в автомобиле. Пояс на талии эффектно подчеркнул хрупкость фигуры Лорак и сделал аутфит звезды более собранным.