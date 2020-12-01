Лера Кудрявцева показала подписчикам трендовую косынку на зиму

Телеведущая Лера Кудрявцева похвасталась перед подписчиками обновкой на зиму. Так, светская львица продемонстрировала поклонникам роскошную трендовую косынку.
По словам телеведущей, такой головной убор она планирует носить исключительно в холода, ведь это утеплённая модель.
Смотрите, какую шапочку крутую мне Катя Волкова подарила! Такая шапочка-косынка. Ушки закрываются, выходишь из машины — и ничего не дует, прям прелесть, как в детстве! — отметила Кудрявцева в сторис Instagram.
Светская львица примерила обновку, а также показала подписчикам, как она застёгивается. Известно, что такие косынки пришли в мир моды этой осенью.