Лера Кудрявцева отреагировала на слухи о своём увольнении с НТВ

https://static.news.ru/photo/3049fa12-9863-11ea-aa49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала информацию о своём увольнении с телеканала НТВ.

Ранее СМИ сообщили, что она больше не является сотрудницей федерального ТВ. Кудрявцева якобы уже встала на биржу труда, так как её семья нуждается в деньгах.

Не дождётесь! Завтра (18 мая. — NEWS.ru) у меня съёмка моего любимого «Секрета на миллион», а в пятницу (22 мая. — NEWS.ru) — «Звёзды сошлись». И в таком графике каждую неделю до летнего отпуска, — заявила светская львица.

По её словам, она готова снимать свои передачи даже летом, потому что из-за пандемии всё равно не удастся отдохнуть. Большинство стран не хотят открывать границы из-за страха перед новым заболеванием.

Весной Кудрявцева покинула «Муз-ТВ». Директор канала Арман Давлетяров за её спиной принял решение о том, что ежегодную музыкальную премию будет вести не она. Это стало ударом для Кудрявцевой, потому что она верила в то, что они друзья, у которых нет тайн друг от друга.

Как писал NEWS.ru, Кудрявцева обиделась на друзей из шоу-бизнеса за то, что они не сообщили ей о назначении певицы Ольги Бузовой на роль ведущей премии «Муз-ТВ». Кудрявцева отметила, что узнала новость из СМИ и была поражена, что друзья скрыли эту перестановку от неё.