Лепс раскрыл, что обычно поет в караоке Лепс заявил, что поет в караоке песни Розенбаума и Шуфутинского

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Григорий Лепс

Российский певец Григорий Лепс заявил корреспонденту NEWS.ru, что в караоке предпочитает петь композиции Александра Розенбаума и Михаила Шуфутинского. Он добавил, что никогда не исполнял там свои песни.

Себя точно не пел. Пел Чижа, пел Александра Розенбаума, Михаила Шуфутинского, — сказал артист.

Лепс также признался, что ни разу не слышал, как поют его песни другие посетители караоке. Он добавил, что не очень любит свое творчество, а затем пошутил, что «ненавидит музыку с детства».

Ранее Лепс на музыкальной премии «Виктория-2025» рассказал, что его бывшая супруга Анна Шаплыкова и дети живут в Италии. Артист отметил, что у него нет домашних питомцев, но когда-то была собака, которая «эмигрировала» с семьей в Европу.

До этого Telegram-канал «Звездач» сообщил, что кейтеринг Лепса ООО «ГЛ Кейтеринг» обанкротился. По данным источника, процедуру решил ввести Арбитражный суд Москвы. Авторы поста уточнили, что компания была основана в 2018 году, но оказалась в сложной финансовой ситуации.

Кроме того, артист признавался, что он и его 18-летняя невеста Аврора Киба еще не решили, когда именно сыграют свадьбу. По словам артиста, торжество точно состоится летом, «а вот какого года — вопрос открытый». Также Лепс пошутил, что уже купил для свадьбы новый пиджак.