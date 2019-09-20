https://static.news.ru/photo/91821ac0-dc58-11e9-b0e2-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: leningrad_on/instagram.com

Группа «Ленинград», из-за репертуара которой на организаторов концерта в Ростове-на-Дону завели дело, продолжит исполнять матерные песни.

Не было пока прецедентов, чтоб нас признали нарушившими закон, поэтому мы по-прежнему будем петь песни. Насколько мне известно, Сергей не планирует ничего менять, — приводит Telegram-канал «Подъём» слова пресс-секретаря и гитариста музыкальной группы Дмитрия Гугучкина.

Он добавил также, что в некоторых ситуациях песню можно исполнять только с матом.

13 сентября «Ленинград» дал концерт в Ростове-на-Дону в рамках своего гастрольного тура. В итоге на организаторов выступления, OОО «Медиашоу», завели административное дело за нецензурную лексику на мероприятии. Компании грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей.

Это не первый случай, когда исполнитель Сергей Шнуров подвергается нападкам из-за нецензурной лексики в своём творчестве. Заслуженный артист РСФСР, композитор Валерий Ярушин обрушился с критикой на музыканта, назвав его песни «нецензурщиной» и отметив, что они даже недостойны обсуждения.

Ранее News.ru писал, что Шнуров стал самым высокооплачиваемым певцом в России по итогам 2018 года. Он занял второе место в списке Forbes с годовым доходом почти в $14 миллионов.