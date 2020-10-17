Лена Миро высмеяла рассказ Рудковской о романе с Плейном

https://static.news.ru/photo/980ca520-1101-11eb-8379-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

Скандальный блогер Лена Миро назвала рассказанную продюсером Яной Рудковской историю о романе с дизайнером Филиппом Плейном «фантазиями стареющей женщины».

О том, что у неё был роман с модным дизайнером и он звал её замуж в 2008 году, Рудковская рассказала в сентябрьском выпуске шоу «Алёна, блин!» на YouTube. В октябре немецкий модельер в шоу «Вечерний Ургант», когда ведущий показал ему фотографию продюсера, заявил, что он «думает, что где-то видел её как-то», но «в России очень много красивых девушек».

Единственное место, где возможен секс между этими двумя персонажами, — это фантазии стареющей, испуганной женщины. Именно такой женщиной мне видится Яна Рудковская, — написала Миро в блоге.

По версии Миро, Рудковская была немного знакома с модным модельером, а о романе с ним солгала, чтобы заставить Евгения Плющенко ревновать и жениться.

Кроме того, блогер заявила, что не верит, что супруге Плющенко 45 лет, и предположила, что рано или поздно в звёздной семье случится развод.

Как писал NEWS.ru ранее, телеведущая Яна Рудковская, супруга прославленного фигуриста Евгения Плющенко, выложила в Интернет фотографии своего новорождённого сына Арсения и призвала поклонников угадать, на кого он похож.