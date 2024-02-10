Лазарев поможет «диско-бабушке», которая живет в крошечной комнате в общаге Лазарев поможет пенсионерке Лидии из Сыктывкара с тяжелой судьбой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лазарев

Певец Сергей Лазарев пообещал помочь 65-летней пенсионерке Лидии Уляшевой, которая привлекла внимание пользователей Сети после видео с концерта артиста, на котором она энергично танцевала и благодаря которому прославилась как «диско-бабушка». Лазарев рассказал в Telegram-канале, что она очень жизнерадостная, но у нее непростая судьба — нет денег и живет в сложных условиях.

Ее зовут Лидия, у нее очень непростая судьба. Мы сейчас максимально выясняем, как мы можем ей помочь, потому что ее родственники отказались. Как оказалось, достаточно известная бабушка в Сыктывкаре. «Диско-бабушка» ее называют. Она очень жизнерадостная, но в жизни у нее, к сожалению, всё не так радостно: проблемы с жильем, практически нет денег. Пытаемся выйти на людей, которые могут соединить с ней или передать ей нашу помощь, — заявил артист.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что бабушка Лидия живет в ужасных условиях — снимает маленькую комнату в общежитии, где даже негде помыться. По данным канала, местные помогают ей: дают деньги на продукты и баню, а на концерты ее пускают бесплатно. В общежитии она вынуждена жить, потому что ее собственный дом в селе Помоздино на печном отоплении, и в нем протекает крыша, а близких у нее нет.

В 2020 году она переехала в столицу Коми, но ее пенсии в 15 тысяч рублей хватает лишь на хостел или комнату в общежитии, в которой стоят только кровать и шкаф. По информации SHOT, бабушка Лидия ходит по собеседованиям, пытаясь найти работу. Она очень любит концерты, охранники знают ее в лицо и пускают без билетов. Местные жители, как пишет канал, давно пытались собрать деньги, чтобы помочь найти пенсионерке жилье, но ничего не вышло. Перед Новым годом «диско-бабушка» написала письмо Деду Морозу, в котором попросила у него поездку в Москву на концерт.

Ранее Лазарев иронично упрекнул своего коллегу Николая Баскова в корысти. Это произошло во время обсуждения номера, с которым выступил хор мам «МамаМия» из Екатеринбурга. Коллектив исполнил песню «Улетай, туча» и набрал 70 голосов.