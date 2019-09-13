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Мать Анастасии Заворотнюк Валентина Борисовна неустанно молится в храме, расположенном в подмосковном посёлке Крёкшино, где проживает актриса вместе со своей семьёй. Как рассказал священник местной церкви, о состоянии теледивы доподлинно ему неизвестно, однако её маму он стал встречать здесь всё чаще.

Наверно, что-то серьёзное. Её мама приходит постоянно в храм, молится. Да, говорит, серьёзно всё, — рассказал священник в интервью Пятому каналу. 13 сентября стало известно, что звезду доставили в реанимацию...