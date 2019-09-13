Таганский суд Москвы зарегистрировал иск одного из крупнейших банков Латвии ABLV BANK, AS к Филиппу Киркорову и ООО «Филипп Киркоров Продакшн». Финансовая организация требует, чтобы артист погасил долг в размере €651 тысячи (более 46 млн рублей).
По словам пресс-секретаря суда Юлии Сухининой, в сумму включены неустойка, проценты и штраф. Предварительное слушание назначено на 1 октября, передаёт
Ранее News.ru писал, что, согласно базе данных Федеральной налоговой службы «Банкинформ», счета Киркорова по состоянию на 12 сентября 2019 года заблокированы. Блокировка якобы коснулась счетов в Сбербанке и СДМ-Банке. Позднее генеральный директор певца Геннадий Рыбак заявил, что эта информация не соответствует действительности.