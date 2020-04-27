Шоу-бизнес

Гузеева после призыва убиться об стену сама нарушила самоизоляцию

14:34, 27 апреля 2020
Лариса Гузеева Лариса Гузеева Фото: _larisa_guzeeva_/instagram.com

Популярная телеведущая Лариса Гузеева, призвавшая россиян соблюдать режим самоизоляции, решила не следовать собственным советам.

15 и 16 апреля дорогостоящий Lexus актрисы поймал штрафы за превышение скорости. Автомобиль нёсся со скоростью на 20–40 км/ч больше допустимой. Камеры фотофиксации запечатлели иномарку звезды на Ленинградском шоссе, сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Гузеева раскритиковала москвичей, которые не соблюдают режим самоизоляции и подвергают опасности заражения коронавирусом окружающих. Она сообщила, что если такие люди не хотят жить, то пусть лучше «убьются об стену».

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