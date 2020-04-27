Гузеева после призыва убиться об стену сама нарушила самоизоляцию

Популярная телеведущая Лариса Гузеева, призвавшая россиян соблюдать режим самоизоляции, решила не следовать собственным советам.
15 и 16 апреля дорогостоящий Lexus актрисы поймал штрафы за превышение скорости. Автомобиль нёсся со скоростью на 20–40 км/ч больше допустимой. Камеры фотофиксации запечатлели иномарку звезды на Ленинградском шоссе,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Гузеева раскритиковала москвичей, которые не соблюдают режим самоизоляции и подвергают опасности заражения коронавирусом окружающих. Она сообщила, что если такие люди не хотят жить, то пусть лучше «убьются об стену».
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