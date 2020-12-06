Лапенко анонсировал новый сезон своего шоу

Фото: anton_lapenko/instagram.com

Анастасии Шубской в середине ноября исполнилось 27 лет, сразу после этого она уехала вместе с детьми на курорт, позднее к ним присоединился её муж хоккеист Александр Овечкин. По возвращении домой жена спортсмена решила продолжить разбирать подарки. Один из них она продемонстрировала своим подписчикам в соцсети.

Подарили такой платочек и такой термос. Посмотрите, как красиво он переливается, — сказала Шубская в своём микроблоге в Instagram. Девушка не назвала, от кого именно она получила такой восхитительный презент....