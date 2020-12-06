Лапенко анонсировал новый сезон своего шоу

Актёр Антон Лапенко анонсировал старт третьего сезона своего шоу «Внутри Лапенко».
Трейлер нового сезона опубликован на YouTube-канале артиста.
Третий сезон многосерийной художественной киноленты «Внутри Лапенко», — говорится в описании ролика.
Серии третьего сезона начнут выходить 7 декабря. При этом первый сезон шоу вышел в декабре 2019 года.
Шоу «Внутри Лапенко» состоит из коротких скетчей в стиле 1990-х, объединённых общим сюжетом.
Как писал NEWS.ru, канал Антона Лапенко вошёл в топ-10 российских YouTube-каналов по версии журнала Forbes. Первое место досталось каналу LABELCOM, который ведёт юморист шоу Stand Up Нурлан Сабуров. На второй строчке — канал блогера Валентина Петухова Wylsacom с 9,6 млн подписчиков. Также в топ-10 вошли каналы Юрия Дудя, Алексея Пивоварова, Ксении Собчак, Константина Заруцкого, Димы Гордеева и Димы Масленникова.