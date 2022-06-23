Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов, исполнитель хитов «Белые розы», «Седая ночь, «Детство» и десятка других, умер в Подмосковье на 49-м году жизни.

Как сообщают СМИ, Шатунову стало плохо во время рыбалки, друзья успели отвезти певца в больницу, но врачи не смогли спасти исполнителя. По предварительной информации, причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность.

Юру Шатунову, пик популярности которого пришёлся на начало девяностых, называли кумиром трёх поколений. В последние годы певец жил в Германии, где находилась его семья, выступал в России и судился с продюсером коллектива Андреем Разиным из-за прав на песни «Ласкового мая».

Каким запомнят певца — в галерее NEWS.ru.

Группа «Ласковый май». На первом плане (слева направо): композитор, поэт, основатель группы Сергей Кузнецов и солист Юрий Шатунов, 1989 год

Фото: Александр Шогин /ТАСС. Группа «Ласковый май». На первом плане (слева направо): композитор, поэт, основатель группы Сергей Кузнецов и солист Юрий Шатунов, 1989 год

Солист группы «Ласковый май» 15-летний Юра Шатунов

Фото: Роберт Нетелев/ТАСС. Солист группы «Ласковый май» 15-летний Юра Шатунов

Юрий Шатунов после концерта «Легенды Ретро FM — 2006« в СК »Олимпийский»

Фото: Tatiana Morozova/Russian Look. Юрий Шатунов после концерта «Легенды Ретро FM — 2006« в СК »Олимпийский»

Певец Юрий Шатунов в спортивном комплексе «Олимпийский« во время выступления на фестивале »Авторадио Дискотека 80-х», 2009 год

Фото: Антон Белицкий/РИА Новости. Певец Юрий Шатунов в спортивном комплексе «Олимпийский« во время выступления на фестивале »Авторадио Дискотека 80-х», 2009 год

Певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год

Фото: Алексей Филиппов/ТАСС. Певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год

Бизнесмен Андрей Разин и певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год

Фото: Алексей Филиппов/ТАСС. Бизнесмен Андрей Разин и певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год

На съемках «Песни года — 2011»

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look. На съемках «Песни года — 2011»

Певец Юрий Шатунов на шоу-концерте «Песня года — 2013»

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС. Певец Юрий Шатунов на шоу-концерте «Песня года — 2013»

Певец Юрий Шатунов во время выступления на вечере песен певца Димы Билана, 2021 год

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС. Певец Юрий Шатунов во время выступления на вечере песен певца Димы Билана, 2021 год