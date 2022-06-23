Кумир трёх поколений Юра Шатунов умер в 48 лет: каким запомнят певца

Фото: Юрий Шатунов, 1989 год

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов, исполнитель хитов «Белые розы», «Седая ночь, «Детство» и десятка других, умер в Подмосковье на 49-м году жизни.

Как сообщают СМИ, Шатунову стало плохо во время рыбалки, друзья успели отвезти певца в больницу, но врачи не смогли спасти исполнителя. По предварительной информации, причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность.

Юру Шатунову, пик популярности которого пришёлся на начало девяностых, называли кумиром трёх поколений. В последние годы певец жил в Германии, где находилась его семья, выступал в России и судился с продюсером коллектива Андреем Разиным из-за прав на песни «Ласкового мая».

Каким запомнят певца — в галерее NEWS.ru.