Кудрявцева рассказала, почему она в семье «плохой полицейский»

Лера Кудрявцева рассказала Сергею Лазареву, как она воспитывает дочь Машу. С бывшим возлюбленным телеведущая общалась в соцсетях.
По словам Кудрявцевой в
Отец готов потакать любым её прихотям. У нас уже шантаж. Папа разрешает ей смотреть мультики и телевизор. Теперь он — бог и царь, — сказала Кудрявцева.
Лазарев в ответ рассказал, что капризам ребёнка потакать не следует, так как такими темпами дочь Леры просто начнёт манипулировать родителями. Певец добавил, что его шестилетний сын Никита тоже порой устраивает папе сцены с капризами.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Лера Кудрявцева в очередной раз заставила заговорить о себе пользователей, опубликовав снимок без макияжа. Телеведущая снялась рядом с супругом, который моложе её на 16 лет.
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