Кудрявцева рассказала, почему она в семье «плохой полицейский»

https://static.news.ru/photo/32652aec-90e8-11ea-ae78-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лера Кудрявцева рассказала Сергею Лазареву, как она воспитывает дочь Машу. С бывшим возлюбленным телеведущая общалась в соцсетях.

По словам Кудрявцевой в прямом эфире в Instagram, в семье она — плохой полицейский, потому что всё время пытается ограничивать дочь. А её муж Игорь Макаров ни в чём не отказывает девочке и многое ей позволяет.

Отец готов потакать любым её прихотям. У нас уже шантаж. Папа разрешает ей смотреть мультики и телевизор. Теперь он — бог и царь, — сказала Кудрявцева.

Лазарев в ответ рассказал, что капризам ребёнка потакать не следует, так как такими темпами дочь Леры просто начнёт манипулировать родителями. Певец добавил, что его шестилетний сын Никита тоже порой устраивает папе сцены с капризами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лера Кудрявцева в очередной раз заставила заговорить о себе пользователей, опубликовав снимок без макияжа. Телеведущая снялась рядом с супругом, который моложе её на 16 лет.