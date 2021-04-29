Кудрявцева рассказала о желании встретиться с Путиным

https://static.news.ru/photo/18466386-a8f4-11eb-99b0-96000091f725_660.jpg Фото: leratv/instagram.com

Ведущая шоу «Секрет на миллион» на НТВ Лера Кудрявцева раскрыла, какого гостя она больше всего хочет позвать в студию. В интервью для YouTube-канала «Лучше правду» она рассказала, что мечтает встретиться на съёмках с президентом РФ Владимиром Путиным и поговорить с ним о жизни.

Я всегда это говорю, и я это говорю не потому, что я вру. Я реально не вру. С [президентом РФ Владимиром] Путиным [хотела бы поговорить], — рассказала Кудрявцева, отвечая на вопрос о том, с кем больше всего хочет снять выпуск «Секрета на миллион».

Звезда добавила, что, согласись Путин на интервью, она задавала бы вопросы из серии «что вы ели на завтрак?», и призналась, что осознаёт несбыточность мечты о визите лидера в программу.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин готов поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским о двусторонних отношениях стран. Однако из Киева никакой информации по встрече не поступало.

Зеленский, в свою очередь, сообщил, что готов обсудить тему использования русского языка на Украине и вопроса Церкви, отметив, что никаких проблем с этим в республике нет. По его мнению, встреча с Путиным необходима для завершения боевых действий на юго-востоке Украины.