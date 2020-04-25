Кудрявцева подарила сыну авто на день рождения

https://static.news.ru/photo/8f27cc4c-875d-11ea-866a-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: Anatoly Lomokhov /Russian Look/Global Look Press

Лера Кудрявцева подарила сыну Жану Ленюку автомобиль на 30-летие. Сын от первого брака, по словам ведущей, «рад и горд», что у него такая мама.

Сейчас Кудрявцева больше уделяет внимания дочке Маше от брака с хоккеистом Игорем Макаровым. Девочке через четыре месяца будет два года.

Она теперь нас называет маманя и папаня. Часто садится к папе на коленки и строит ему глазки, — рассказала телеведущая в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Также Кудрявцева пожаловалась на о, что её преследуют неудачи из-за собственной доверчивости. Так, она однажды отправила одному инвалиду 50 тысяч рублей, которые тот просил на покупку коляски. С тех пор «инвалид» пропал и заблокировал её во всех мессенджерах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Лера Кудрявцева в ходе прямого эфира в Instagram призналась, что перестала дружить со многими звёздами. Светская львица всё время пыталась быть лучшей версией себя, чтобы её любили окружающие.