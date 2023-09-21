Критика СВО, отмена концертов: как живет уехавшая из России Анна Нетребко

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Анна Нетребко

Оперная певица Анна Нетребко вместе с супругом Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго уехала из России несколько лет назад. Семья живет в центре австрийской Вены. Чем сейчас занимается артистка и почему ее выступления за границей отменяют?

Что Нетребко говорила про спецоперацию

В марте 2022 года Анна Нетребко в соцсетях высказалась против спецоперации. В своем заявлении она отметила, что не поддерживает какую-либо политическую партию и не является союзником кого-либо из политиков страны.

«На самом деле я встречалась с президентом Владимиром Путиным всего несколько раз за свою жизнь, по случаю вручения наград за мою музыкальную деятельность или на церемонии открытия Олимпиады. В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от российского правительства, я живу и плачу налоги в Австрии», — сообщила Нетребко.

При этом артистка отметила, что любит Россию и «через свое искусство пытается принести мир в единство». В то же время она объявила о возобновлении концертной деятельности в Европе.

Документы на гражданство Австрии Нетребко подала еще в 2006 году. Певица часто ездила на выступления именно в страны Европы, поэтому решила жить в Австрии. Прошение было одобрено, и она получила гражданство. На тот момент у исполнительницы было два гражданства, от российского она не отказывалась.

Почему Анне Нетребко отменяют концерты

Недавно стало известно об отмене концерта Анны Нетребко в Таллине, запланированного на 14 ноября. Изначально мероприятие должно было состояться в апреле 2021 года. Из-за пандемии его перенесли на апрель 2023 года, затем на 14 ноября, а потом отменили. Причины не назывались.

Выступление Нетребко также недавно не состоялось в Чехии. Она должна была выступить в Праге 16 октября. Концертное агентство Nachtigall Artists Management 17 августа в соцсетях заявило, что мероприятие решили отменить из-за «негативного отношения со стороны пражских политических кругов и напряженной атмосферы вокруг исполнительницы». В агентстве отметили, что сожалеют об отмене выступления, но считают решение необходимым.

Почему Нетребко судится с нью-йоркским театром «Метрополитен-опера»

В начале августа Анна Нетребко подала в суд на нью-йоркский театр «Метрополитен-опера» с требованием выплатить компенсации в размере $360 тысяч за несостоявшиеся концерты. Исковая жалоба поступила в суд Южного округа штата Нью-Йорк. По словам артистки, руководство театра нарушило с ней договоренности и подвергло ее дискриминации по национальному признаку.

В иске уточнялось, что публичные высказывания директора театра Питера Гельба негативно сказались на отношении публики к артистке, в том числе вызвали протесты против нее. Более того, требование руководства «Метрополитен-оперы» к Нетребко отказаться от поддержки российской власти спровоцировало критику в ее адрес на родине.

Исполнительница утверждает, что действия «Метрополитен-оперы» также вынудили ее невыгодно продать квартиру в Нью-Йорке и нанесли ей моральный ущерб.

Как изменились доходы Нетребко за границей

По данным KP.RU, доходы Анны Нетребко уменьшились в 10 раз из-за отмены концертов по всему миру и в России. Раньше гонорары певицы от коммерческих выступлений в РФ, по данным СМИ, могли составлять 200–300 тысяч евро (от 16 до 23 млн рублей), теперь концерты в Европе оцениваются в 20–30 тысяч евро. Сейчас средний гонорар Нетребко составляет порядка 2,4 млн рублей.

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