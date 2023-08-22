Критик рассказал, что должен сделать Моргенштерн для возвращения в Россию Критик Бабичев посоветовал Моргенштерну спеть на передовой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алишер Валиев / Моргенштерн

Рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), чтобы вернуться в Россию и построить нормальную карьеру может попробовать спеть на передовой для бойцов ВС России, как это сделал Рома Зверь (группа «Звери»), сообщил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, на Западе он точно никому не нужен.

Наши артисты никому, кроме нас, не нужны. Все эти разговоры, что мы такие молодые, креативные, свежие возьмем и покорим западный рынок — сколько таких разговоров уже было. Но ни один наш артист за рубежом карьеру так и не построил. Что касается Моргенштерна, то здесь он был постоянно на слуху, так как каждую неделю выпускал что-то новое, какой-то постоянный хайп, пиар, вбросы. Едва ли можно построить нормальную карьеру сейчас, особенно с маркировкой иноагент. Не знаю, что необходимо для этого сделать. Может, как Рома Зверь, поехать на передовую и прочитать свои хиты для местной публики. Если же ты хочешь и вашим, и нашим, то вряд ли получится, — сообщил критик.

Он напомнил, что сейчас у Моргенштерна если и есть какие-то мировые туры, то, скорее всего, это концерты для эмигрантов, для русскоязычных, которые в данный момент находятся в той или иной стране. Бабичев отметил, что через какое-то время, когда «вся ситуация уляжется», артист может попробовать вернуться.

Но это будет странно — войти с тем же образом, имиджем, построенном на постоянных скандалах. Войти в одну реку дважды...Не знаю, насколько это будет интересно, честно говоря, — резюмировал он.

Ранее Моргенштерн признался, что жалеет об эмиграции в США, и попросил прощения за то, что покинул Россию. В своем YouTube-канале он заявил, что скучает по Родине, и выразил надежду, что однажды вернется в российские чарты. В июне рэпера оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в трех публикациях в Telegram-канале.