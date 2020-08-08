Кристину Асмус заподозрили в романе с российским актёром

https://static.news.ru/photo/a4d26362-d97a-11ea-a4d4-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Кристина Асмус показала закулисье съёмок фильма «Джон», в котором снимает популярный актёр Алексей Чадов. Поклонники звезды сразу же заподозрили артистку в новом романе.

Звезда сериала «Интерны» в своём Instagram опубликовала снимок с режиссёром и продюсером Егором Кончаловским и актёром Артемом Ткаченко и Чадовым. Асмус поблагодарила всех за совместную работу над фильмом.

Кристина, из-за этих парней Гарик с Вами развёлся? — написал под постом один из комментаторов.

Асмус и Харламов поженились в 2013 году. Актрису тогда назвали разлучницей, так как она буквально «увела» юмориста от бывшей жены Юлии Лещенко. Последняя позже рассказывала, что для неё предательство мужа стало большим ударом.

Сообщение о разводе артисты опубликовали 22 июня. Резидент Comedy Club и актриса попросили журналистов не беспокоить их, так как в ближайшее время они не собираются комментировать этот болезненный момент. При этом и Харламов, и Асмус подчеркнули, что в их разводе никто не виноват, и пообещали остаться любящими родителями для дочки Анастасии и сохранить дружеские отношения.

По некоторым данным, резидент Comedy Club уже закрутил роман со звездой шоу «Однажды в России» Яной Кошкиной.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Кристина Асмус и комик Гарик Харламов отписались друг от друга в Instagram. Пара находится в процессе развода. На странице Кристины продолжают появляться посты, связанные с темой развода.