Кристина Асмус пожаловалась на хейтеров, которые её травят

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Актриса Кристина Асмус пожаловалась в Instagram на хейтеров, которые нередко её травят. По словам артистки, сегодняшнее её состояние напоминает вывернутый от порыва ветра зонт.

Меня просто выворачивает. Как же мало людей среди людей, — написала Асмус в социальной сети.

Она также добавила, что очень сильно переживает из-за потока ненависти, которым её окружили. В то же время звезда заверила, что постарается прийти в себя и выполнить все обязательства перед поклонниками.

Стоит отметить, что Асмус не стала объяснять причину своего «крика души». Возможно, что это реакция на травлю, которая коснулась актрисы после публикации видео в красном купальнике и фате. В ролике Асмус изобразила нетрезвую невесту.

Ранее NEWS.ru писал, что Асмус выложила снимок в необычном и ярком наряде. Так, на фото артистка позировала в красной блузе в белый горошек, кружевных шортиках и туфлях на танкетке.

Образ актрисы эффектно дополнили широкополая соломенная шляпка и кружевной зонтик. Макияж Асмус тоже привлёк внимание поклонников, особенно красная помада и искусственно удлинённые ресницы.