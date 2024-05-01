«Крик души великого певца»: понравилась ли россиянам новая песня Киркорова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Накануне народный артист РФ Филипп Киркоров выпустил новую песню. Что о ней сказали пользователи Сети, критики и коллеги?

Что за песня вышла у Киркорова

30 апреля по случаю дня рождения поп-король выпустил песню «Дальше буду жить». Лирический герой новой песни Киркорова обращается ко времени с просьбой не спешить. Он боится, что за прожитые годы не успеет принять себя.

«Я приму удар и приду туда, где моя судьба, но дальше буду жить», — спел 57-летний Киркоров.

Композиция появилась на всех стриминговых сервисах, а также на YouTube-канале артиста. К новому треку Киркоров снял клип, в котором предстал в белой шелковой рубашке, черных брюках.

«Да, мы здесь не навсегда / Успеть бы принять себя. / Пусть время не спешит, / А я дальше буду жить», — говорится в тексте композиции

Кто написал новую песню для Киркорова

Известно, что текст новой композиции поп-короля написала участница Евровидении-2021 Манижа. Музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru отметил, Киркоров выпустил песню, поскольку она стала отражением того, что происходит в его жизни. Тем не менее эксперт отметил, что авторство Манижи стало для него шоком.

«Для меня стало неожиданностью, что новую песню Киркорова написала Манижа. Не знаю, написала ли она трек специально для певца или песня просто когда-то была написана ею и сейчас пришлась к месту», — рассказал музыкальный критик.

Эксперт считает, что артист действительно очень болезненно воспринимает факт быстротечности времени.

«Но если бы эта песня была написана любым композитором или артистом, находящимся в черном списке, Киркоров все равно не отказался бы ее спеть. Так как песня стала как будто бы отражением того, что с ним сейчас происходит. Киркоров, на мой взгляд, действительно болезненно относится к тому, что время неумолимо и очень быстро уходит», — объяснил Бабичев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Какие отзывы о новой песне Киркорова

Поклонники артиста положительно встретили новый трек. Фанаты поблагодарили Киркорова за его искренность, талант и человечность, а также за индивидуальность, проявляющуюся не только в творчестве.

«К сожалению, вокруг очень много негатива и зависти. К счастью, Филипп обладает безграничным умом и все понимает. Поэтому хочется сказать просто: живи, твори, пой, радуйся, люби и наслаждайся этой порой непростой жизнью. Твои поклонники тебя обожают за твой гениальный талант, человечность и уникальность во всем. Виват, король!» — написала поклонница певца Светлана Кокун.

Некоторые пользователи Сети увидели в новом треке личную историю артиста. Многие назвали композицию исповедью и откровением.

«Отравили человеку жизнь и не успокоились бы. Не могут простить Филиппу его успешности... Не понимают, что это только увеличивает число поклонников и сочувствующих Филиппу», — поддержала Киркорова Елена Витковская.

«Это крик души великого певца! Поет, вспоминая прожитые годы и мечтая жить и творить дальше!» — добавил пользователь с ником Xatira Amirova.

Положительно поклонники восприняли и новый образ Киркорова. Некоторые увидели в этом скрытое послание о том, что артист решил пойти иным путем.

«Думаю, эта исповедь от Филиппа, что-то значит белая одежда и новый имидж певца. Может, раскаялся уже и наконец мы сможем увидеть прежнего Киркорова, без перьев и побрякушек, с добрыми песнями, без крестов», — предположила Галина Быковская.

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