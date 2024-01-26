Никиту Кологривого, который раскритиковал актеров старой гвардии, нельзя осуждать, хотя бы потому, что он поступил смело, заявил Александр Олешко на премии «Золотой орел». По его словам, качество мыслей юноши — это уже другой вопрос. Актер отметил, что у Кологривого будет возможность оценить свои высказывания самостоятельно, когда он пройдет такой же творческий путь.
Как это вы красиво упаковали Кологривого так, что никто ничего не понял. Вы знаете, я не хочу его осуждать, потому что в этом, так сказать, есть его какая-то смелость, говорит то, что думает. Его за это нужно уважать, а вот качество мыслей, я думаю, он сам проверит, когда проживет большой творческий путь, и если в уже достаточно серьезном возрасте, у него будут такие же интересы, и он даст интервью и прокомментирует свое высказывание, мы узнаем, был ли он прав или нет, — ответил Олешко на вопрос журналиста.
Иннокентия Смоктуновского, которого Кологривый назвал переоцененным, Олешко считает гениальным актером. По его словам, чтобы понимать его, необходимо быть очень тонким и интеллектуальным человеком. Если говорить об Александре Абдулове, который также стал объектом критики молодого актера, то здесь стоит вспомнить, как много людей его любят до сих пор, добавил Олешко.
Ну поговорите с любой женщиной, зрительницей, почему она любит Абдулова. Обмануть зрителя очень сложно, и невозможно заставить всю страну технически любить тебя, а его любили и продолжают любить просто огромное количество, — отметил он.
Ранее Кологривый признался, что «хотел бы быть для людей Шукшиным». Он отметил, что также среди советских актеров ему нравятся Олег Даль, Николай Караченцов, Иван Бортник и Валерий Золотухин.