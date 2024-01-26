«Красиво упаковали Кологривого»: Олешко о словах актера о старой гвардии Олешко назвал Кологривого смелым после слов об актерах старой гвардии

Никиту Кологривого, который раскритиковал актеров старой гвардии, нельзя осуждать, хотя бы потому, что он поступил смело, заявил Александр Олешко на премии «Золотой орел». По его словам, качество мыслей юноши — это уже другой вопрос. Актер отметил, что у Кологривого будет возможность оценить свои высказывания самостоятельно, когда он пройдет такой же творческий путь.

Как это вы красиво упаковали Кологривого так, что никто ничего не понял. Вы знаете, я не хочу его осуждать, потому что в этом, так сказать, есть его какая-то смелость, говорит то, что думает. Его за это нужно уважать, а вот качество мыслей, я думаю, он сам проверит, когда проживет большой творческий путь, и если в уже достаточно серьезном возрасте, у него будут такие же интересы, и он даст интервью и прокомментирует свое высказывание, мы узнаем, был ли он прав или нет, — ответил Олешко на вопрос журналиста.

Иннокентия Смоктуновского, которого Кологривый назвал переоцененным, Олешко считает гениальным актером. По его словам, чтобы понимать его, необходимо быть очень тонким и интеллектуальным человеком. Если говорить об Александре Абдулове, который также стал объектом критики молодого актера, то здесь стоит вспомнить, как много людей его любят до сих пор, добавил Олешко.

Ну поговорите с любой женщиной, зрительницей, почему она любит Абдулова. Обмануть зрителя очень сложно, и невозможно заставить всю страну технически любить тебя, а его любили и продолжают любить просто огромное количество, — отметил он.

Ранее Кологривый признался, что «хотел бы быть для людей Шукшиным». Он отметил, что также среди советских актеров ему нравятся Олег Даль, Николай Караченцов, Иван Бортник и Валерий Золотухин.