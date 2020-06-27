«Красавица»: Лера Кудрявцева впервые показала свою невестку

https://static.news.ru/photo/bda9376a-b947-11ea-b588-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева решила показать своим поклонникам жену своего старшего сына Жана. Фотографию она опубликовала в сториз Instagram.

Моя любимая невестка-красавица, — подписала снимок звезда.

Девушка оказалась копией журналистки. Они обе яркие блондинки. У них похожие черты лица. Сама Кудрявцева утверждает, что она хорошая свекровь. Она всячески помогает своему сыну и его семье. Недавно светская львица стала бабушкой. Внук на полгода старше её младшей дочери. Но этот факт не смущает ведущую НТВ.

Сейчас всё семейство отдыхает в Адлере. Кудрявцева постоянно публикует фотографии своих близких. Кроме того, она делится некоторыми семейными секретами.

Личную жизнь сына Кудрявцева не раскрывает. Теледива говорит, что её сын не публичный человек. Известно, что ему 30 лет и он математик. Живёт в гражданском браке.

Как ранее писал NEWS.ru, муж Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров поделился с подписчиками личными кадрами с женой и дочерью. Спортсмен показал, как семья проводит время дома, вне работы. На кадрах его известная супруга играет с полуторагодовалой малышкой Машей.