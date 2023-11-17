Бизнесмен назвал реальную стоимость замка Пугачевой и Галкина Бизнесмен Ковалев готов купить замок Пугачевой за 70 миллионов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Бизнесмен Андрей Ковалев рассказал NEWS.ru, что он погорячился, предложив певице Алле Пугачевой за замок в деревне Грязь 150 млн рублей. По его мнению, красная цена этого «странного дома» — 70 млн рублей.

150 миллионов... Это я, кажется, переплатить собрался миллионов 80, за миллионов 70 может его и стоит купить, — сказал предприниматель.

По словам Ковалева, цену за замок он называет с учетом того, что он находится на участке в один гектар, земля по этому направлению Подмосковья довольно дорогая. Бизнесмен не исключает, что Пугачева может вернуться в Россию через несколько лет.

Она русский человек, ее тянет с чужбины на родину. Вот закончится специальная военная операция нашей победой, она покается и вернется в Россию, — считает Ковалев.

Ранее бизнесмен заявил, что готов купить замок Пугачевой за 150 млн рублей. Он уточнил, что собирается его использовать для хранения своей коллекции доспехов.

Российский шоумен Стас Барецкий, планировавший выкупить дом певицы, сообщил, что Пугачева вернулась в РФ, чтобы «жить до конца дней» в особняке в подмосковной деревне Грязь. По словам собеседника, исполнительница просит его отменить сделку по покупке замка. Барецкий не исключил, что пойдет навстречу Примадонне, если та вернет залог в 250 млн рублей.