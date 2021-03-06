Кот Димы Билана заболел СПИДом

https://static.news.ru/photo/f1464c4c-7e64-11eb-8b6f-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/bilanofficial

Российский певец Дима Билан признался, что у его чёрного кота Соломона, которого он подобрал этой зимой на улице, ветеринары обнаружили вирус иммунодефицита, или «кошачий СПИД».

Животные болеют всем тем же, что и люди. Я своего лечу. Вожу на терапию, — сообщил KP.RU Билан.

Сообщив об этом на закрытой вечеринке по случаю грядущего Евровидения, Билан попросил журналистов не перевирать его слова и ещё раз подчеркнул, что болен не он, а кот.

Вирус иммунодефицита у кошек — гемоконтатная инфекция. По словам специалистов, чаще всего они ею заражаются во время драк. Болезнь неизлечима, жизнь животных можно поддерживать только специальной терапией. Ранее Билан сообщал, что впервые увидел своего кота лежащим «возле дома с вываленным языком». Певец его приютил и определил в ветклинику, где кот лечился полтора месяца.

Как писал NEWS.ru, после отдыха на Мальдивах Дима Билан рассказал, что хочет уехать на Африканский континент, который должен помочь ему найти «внутренний ритм». В Москве у Билана писать музыку не получается. 39-летний певец отметил также, что жизнь у него «пёстрая и интересная» и ресурс придумывания и поисков чего-то нового у него ещё не иссяк.

Ранее Билан кардинально сменил имидж. Певец побрился налысо, чем напомнил поклонникам «злобного мужлана». Фанаты немало удивились происходящему, предположив, что это новая влюблённость так влияет на артиста. Певец всё чаще публикует странные сторис со звездой «Пацанок» Настей Петровой и выкладывает философские посты и неординарные видео в TikTok.