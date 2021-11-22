«Костюшкину досталось из-за меня»: Анкудинова о победе в «Шоумаскгоон»

Победительница проекта «Шоумаскгоон» на НТВ 18-летняя певица Диана Анкудинова рассказала NEWS.ru, почему плакала в финале, как из-за неё «досталось» Стасу Костюшкину, о двойке от Анатолия Цоя и о своих мечтах.

«Двойка от Толи — это незабываемо»

— Какие испытывала ощущения, когда тебя объявили победительницей?

— Я должна была, наверное, радоваться. Все меня поздравляли — мама, сестра, педагог по вокалу присутствовали в зале, брат и племянники поздравляли по телефону. Коллеги про проекту — тоже в зале — обнимали, говорили добрые слова. А я плакала...

Понимала, что мы, участники, скорее всего, в этом составе и на этой прекрасной сцене больше не встретимся, не посидим на этих креслах, не посмеёмся над шутками. Поэтому главным чувством было сожаление. Оттого, что проект подошёл к концу. Конечно, победа — это круто. Но она не стояла у меня в приоритете.

— Вообще победа была ожидаемой для тебя?

— Не думала о победе вообще. Никто [из участников проекта], как мне кажется, о победе не думал. Потому что судейство было настолько спонтанное, субъективное и иногда шуточное, что невозможно было даже предположить, кто победит.

Очень часто ставили двойки просто так. В игривой форме.

Например, зрители наверняка запомнили, как на съёмках одного из выпусков, где я исполняла «Ворону» — песню Линды, Толя (Анатолий Цой. — NEWS.ru) был очень злой. Он то ли не выспался, то ли ещё почему-то решил поставить оценки просто снизу вверх. Всему «дну» достались 9, 8, 7 баллов, а мне по этой его «системе» досталась двойка. Потому что моя фамилия стояла на первом месте.

Я это запомнила. Но не в смысле, что обиделась или разозлилась, а именно забавно было узнать, по какому принципу человек решил осуществить судейство (смеётся).

— Он же потом объяснился?

— Да, сказал, что ему было просто по приколу.

«Дом хочу большой, многого хочу»

— Если оглянуться немного назад, каким был проект в целом?

— Первые две программы мы все «примеряли» шоу на себя. А после третьей программы все уже расслабились, забили на баллы, на оценки, просто угорали, шутили.

— А что было для тебя самым тяжёлым на проекте?

— Перевоплощаться в роли, которые я никогда раньше на себя не примеряла, делать это за очень короткие сроки и практически самостоятельно.

— Как тебя изменило шоу? Так, чтобы кардинально?

— Вдруг поняла, что раньше я пела исключительно ради зрителя — чтобы им нравился мой голос, песни. А тут вдруг пришло осознание: радовать слушателей, конечно, хорошо, но можно и даже нужно и самой получать удовольствие от исполнения. От этого понимания, считаю, выиграла моя исполнительская манера.

Совсем скоро, в декабре, у меня выходит первый альбом, я начинала писать его до «Шоумаскгоон», а заканчивала по завершении. Мне кажется, первая и вторая части альбома — две огромные разницы.

Диана Анкудинова vk.com/dianaankudinovaru

— За кулисами проекта участники дружили или был момент соперничества?

— Отношения на самом деле дружеские и тёплые. Хотя, действительно, по другую сторону экрана могло показаться, будто мы соперники.

Была забавная история — Стас Костюшкин в соцсетях стал ставить мне лайки, мои поклонники на него налетели: мол, ты петь не умеешь, зачем на страницу Дианы пришёл, уходи. В общем, досталось ему из-за меня. Совсем с чувством юмора у людей плохо.

Тогда я надела футболку — подарок Стаса — с его коронной надписью «Я король дна, и пошли все на!», записала сторис. Тут уже поклонники всё поняли, стали писать: «Наверное, у Дианы с Костюшкиным всё-таки нормальные отношения». С Юлей Паршутой сдружились, с Кариной Кокс, с Алисой Мон. Со всеми. Я очень общительный человек.

— Какие твои дальнейшие планы?

— Как я уже сказала, в самых ближайших — выпустить свой первый сольный альбом 8 декабря, я его уже закончила, последние штрихи наводим. И планирую продолжать давать концерты.

— Близится Новый год. Какой подарок больше всего хотела бы получить и от кого?

— Дом хочу, большой и свой. Очень многое хочу. Но эти цели, а не мечты достигать планирую сама, а не получить от доброго дедушки Мороза. Я убеждена, что главное — действовать, и всё получится. Поэтому только вперёд, говорю себе и другим.