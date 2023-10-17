Костомаров раскрыл прозвище, которое ему дали дети после установки протезов Костомаров рассказал, что дети стали называть его Роботом-3000 из-за протезов

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Роман Костомаров

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, лишившийся конечностей из-за пневмонии, рассказал, что после установки протезов его дети стали называть его Папа Робот-3000. По его словам, он рад видеть, как они растут, передает «Спорт-Экспресс».

Костомаров признался, что первое время после выхода из комы ощущал «ужас и абсолютное нежелание жить». По его словам, из этого состояния его вывели мысли о семье и о необходимости жить ради нее.

Хорошо, что мне об этом много говорили. Мне нравится смотреть, как растут мои дети. Они называют меня Папа Робот-3000. Сын спросил: «А можно сделать так, чтобы у тебя и голова еще на 360 градусов крутилась?» — сказал фигурист.

Ранее Костомаров на панельной дискуссии «Верь в себя» признался, что не хотел покидать больницу до тех пор, пока не встанет на ноги. По его словам, после всех перенесенных операций он сильно переживал из-за предстоящей встречи с детьми. Он отметил, что ему вместе с женой пришлось отправить их на три недели на отдых, чтобы адаптироваться к новой жизни.

До этого стало известно, что фигурист согласился протестировать инновационные протезы производства «Сколково». Механические стопы облегчат тренировки 46-летнего спортсмена, которые ему необходимы для поддержания здоровья и физической формы. Позднее Костомаров опубликовал видеоролик, в котором управляет автомобилем. В своем Telegram-канале он поделился моментом, как впервые сел за руль после установки протезов.