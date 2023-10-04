«Кошмар для семьи»: Виктория Бекхэм рассказала об изменах мужа Семья Бекхэм рассказала о проблемах и изменах в документальном фильме на Netflix

Фото: IMAGO/Steve Vas/Global Look Press

Дэвид Бекхэм с женой Викторией Бекхэм на премьере документального сериала Netflix «Бекхэм»

Американская певица Виктория Бекхэм в документальном фильме «Beckham» на Netflix признала, что она и ее супруг Дэвид Бекхэм пережили критический момент в браке во время слухов об измене футболиста в 2004 году с его помощницей Ребеккой Лоос, пишет Daily Express. По словам исполнительницы, они «были друг против друга» и находились на гране развода, но смогли сохранить семью, сообщает издание.

Режиссер фильма Фишер Стивенс расспросил пару об измене 48-летнего Дэвида во время игры за мадридский «Реал Мадрид». «Было несколько ужасных историй, с которыми было трудно справиться. Это был первый раз, когда мы с Викторией подверглись такому давлению в нашем браке», — заявил спортсмен. 49-летняя Виктория добавила: «На 100%. Это был самый тяжелый период для нас. Потому что казалось, что весь мир был против нас. И мы были друг против друга, если быть честной», — говорится в сообщении.

Бывшая участница группы Spice Girls добавила, что в тот период времени в Испании они с мужем не чувствовали себя командой. Она не стала скрывать, что некоторое время испытывала неприязнь к мужу из-за обрушившихся на семью трудностей, и назвала происходящее цирком.

Знаете, до Мадрида мне казалось, что мы вместе, что мы против всех остальных, что мы есть друг у друга... Я даже не могу передать вам, как это было тяжело и как это повлияло на меня. Переезд за границу, чтобы поддержать Дэвида, был кошмаром для семьи, за нами повсюду следила пресса, — добавила Бекхэм.

Ранее сообщалось, что cын короля Карла III принц Гарри стал героем документального сериала «Сердце непобежденного», который вышел 30 августа на платформе Netflix. Фильм рассказывает об участниках «Игр непобежденных» — спортивных соревнований для военнослужащих, получивших ранения в бою. Гарри выступил в качестве исполнительного продюсера сериала, а также снялся в нем в качестве актера. Он назвал главной целью соревнований помощь в выздоровлении солдат.