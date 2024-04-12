«Кошки — это мое все»: Долина рассказала, кем для нее является Куклачев Долина призналась, что Куклачев у нее ассоциируется исключительно с кошками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Певица Лариса Долина, посетившая бенефис Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни», призналась, что не знакома с дрессировщиком лично. По словам артистки, он у нее ассоциируется исключительно с кошками, а эти животные являются для нее «всем». Долина также отметила, что считает этих питомцев невероятно умными и необычными, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы практически не знакомы. Для меня Куклачев ассоциируется естественно с кошками, а кошки — это мое все. Я кошатница. Я вообще не представляю, как можно без кошек жить на свете. Может быть, я преувеличиваю, но кошка — это особенное существо В общем, очень умные и необычные животные, — заявила Долина.

Артистка отметила, что Куклачев тоже понял особенность кошек. Он не только посвятил свою жизнь им, но и показал их ум и очарование всему миру, добавила певица.

12 апреля Юрию Куклачеву исполнилось 75 лет. Артист рассказал, что он вместе со своей командой старается воспитывать молодое поколение через Школу доброты — научно-практическую лабораторию. Работа центра ориентирована на духовное и культурное воспитание детей. Как объяснил Куклачев, в этой жизни очень сложно быть добрым, но необходимо.