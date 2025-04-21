Короля российской эстрады призвали продать часы и отдать деньги сиротам Глава ФПБК Бородин: Киркоров должен продать часы и отдать деньги детям-сиротам

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народному артисту России Филиппу Киркорову следует продать новые часы Rolex из лимитированной коллекции к 80-летию Победы и отдать деньги сиротам, а не на нужды СВО, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его мнению, военнослужащие не уважают исполнителя, а маленькие дети еще ничего не понимают.

Пусть Киркоров продаст свои часы и отдаст деньги детям-сиротам. Это лучше, чем на нужды СВО. В зоне СВО от него никто ничего не возьмет, его не уважают. А дети-сироты, которые еще маленькие, не понимают, — да. Пусть продаст свои часы и отдаст деньги детям-сиротам, — сказал Бородин.

Ранее Киркоров показал новые часы Rolex из лимитированной коллекции к 80-летию Победы. По заявлению артиста, модель относится к серии «Виктория». На часах изображен монумент «Родина-мать», к ним идет черный футляр, внутренняя часть которого украшена георгиевской лентой.

Депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов ранее заявил, что Киркорову следует купить пасхальные куличи российским военным в зоне СВО, а не хвастаться своим за 100 тысяч рублей. По его словам, певцу однажды уже приходилось извиняться перед всей страной.