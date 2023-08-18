«Кормовые мыши»: Ивлеева рассказала, где купила съеденную на шоу свинку Ивлеева рассказала, что купила свинку для шоу в специализированном магазине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер Анастасия Ивлеева в своем Telegram-канале принесла публичные извинения зрителям своего Youtube-шоу «AgentShow DACHA», на котором заставила журналистку Алену Жигалову съесть сваренную морскую свинку. По ее словам, тушка животного была куплена в специализированном магазине, продающем кормовых свинок и мышей для пресмыкающихся. Ивлеева отметила, что хотя не нарушала закон, она не отдавала себе отчета, что поедание зверька может задеть чувствительных зрителей. Также блогер пообещала вырезать эпизод с поеданием животного из эфира.

Это специальные кормовые свинки и мыши. Признаюсь, в виду законности и свободной продажи использование такого вида замороженного мяса меня не покоробило. Сейчас же я прекрасно отдаю себе отчет в том, что это было не этично, вышло за грань, и с моей стороны было очень неосмотрительно давать «ок» на такое «наказание» в своём шоу. Я приношу свои извинения перед всеми зрителями данного выпуска, - заявила Ивлеева.

Блогер также отметила, что за весь период активной медийной карьеры ни разу не дала усомниться в своем отношении к животным и напомнила, что дома у нее живет собака Юра. Ивлеева добавила, что никто из ее команды не имел отношения к скандальной ситуации, потому что это «наказание» для съемок шоу было утверждено лично ею, о чем она сожалеет.

Ранее Ивлеева вызвала критическую реакцию поклонников во время своего последнего Youtube-шоу, на котором была съедена морская свинка. Пользователи обвинили участниц программы в негуманном отношении к домашним животным и живодерстве и пообещали обратиться к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с требованием закрыть шоу Ивлеевой.