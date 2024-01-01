Конфликт с Собчак, Африка, удаление соцсетей: куда пропала Татьяна Арно

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Татьяна Арно

Телеведущая Татьяна Арно получила известность после шоу «Розыгрыш» на Первом канале, которое вела вместе с Валдисом Пельшем. Чем она сейчас занимается, что известно о ее личной жизни?

Как прославилась Татьяна Арно

Татьяна Арно начала карьеру телеведущей с проекта «Афиша» на НТВ. Спустя два года работы в шоу она прошла кастинг передачи «Розыгрыш», которая выходила в эфир Первого канала с 2003 по 2012 год.

После закрытия передачи Татьяна Арно вела проект «Какие наши годы!», а позднее стала телеведущей канала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов), а также вела реалити о стиле «Новая жизнь» на СТС. В компании пластического хирурга, стилиста и архитектора она преображала внешность и жилье российских женщин.

Чем сейчас занимается Татьяна Арно

Татьяна Арно ушла с телевидения и занялась благотворительной миссией. В разные годы она ездила в Африку, помогая спасти детей от столбняка. Вместе с актрисами Ингеборгой Дапкунайте и Татьяной Друбич организовала фонд поддержки хосписов «Вера».

До 2020 года она была главным редактором журнала «Сплетник», а в мае 2021 года пришла на должность креативного директора по производству оригинального контента в Conde Nast Россия. Телеведущая отвечает за разработку редакционной стратегии и сценариев для видеопроектов полного метра, а также за развитие сотрудничества издательства с онлайн-видеоплатформами.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Татьяна Арно

Что известно о конфликтах Татьяны Арно с Ксенией Собчак

Впервые телеведущая вступила в спор с журналисткой Ксенией Собчак в 2013 году. Тогда они обменялись замечаниями насчет фигур друг друга и заключили пари, согласно которому Татьяна Арно должна была похудеть на 10 килограммов за короткий срок. В противном случае ей пришлось бы помыть машину Собчак в купальнике.

Спор проиграла Ксения Собчак, в качестве извинений она выпустила музыкальный клип и спела песню «Арго» ансамбля «Иверия», изменив ее в честь фамилии телеведущей.

Они также обменялись любезностями в 2018 году, когда Ксения Собчак была кандидатом в президенты и в одном из интервью рассказала, что прошла тяжелый путь к известности.

«Я поняла, что в тот момент мой козырь — фамилия и хорошая история. Я стала ходить по кастингам, в частности пробовалась на «Афишу» с Таней Арно на НТВ и дошла с ней до финала. Но выбрали ее. Я рыдала и думала про себя: «Кто эта грудастая?!», — сказала Собчак.

В ответ Татьяна Арно намекнула на грядущий проигрыш журналистки на выборах.

«Какие замечательные подробности! Не сомневаюсь, что Ксении весело, мы же посмеемся после 18 марта», — заявила ведущая.

Что известно о личной жизни Татьяны Арно

Татьяна Арно состояла в длительных отношениях с бизнесменом Амираном Лагвилавой, но ушла от него к миллионеру Александру Мамуту. Этот роман продлился недолго, поскольку мужчина переключился на Ксению Собчак.

В 2010 году Татьяна Арно вышла замуж за журналиста и солиста группы «Самое Большое Просто Число» Кирилла Иванова. Они познакомились на съемках передачи «Большие города». Этот брак продлился два года.

Сейчас Татьяна Арно не афиширует свою личную жизнь. Она удалила свои аккаунты в социальных сетях.

По данным Spletnik.ru, сейчас телеведущая состоит в отношениях с главным врачом «Коммунарки» Героем Труда РФ Денисом Проценко. Однако никто из них не подтверждал эту информацию.

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