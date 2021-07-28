Комика Мирзализаде вызвали в прокуратуру за шутку про русских и фекалии

Представители закона усмотрели в монологе комика Идрака Мирзализаде про русских и фекалии «признаки унижения представителей группы лиц, выделенной по национальному признаку», и вручили повестку в прокуратуру из-за подозрений в разжигании вражды либо ненависти и унижении человеческого достоинства. Кадры, на которых комик расписывается в получении повестки, опубликовал Telegram-канал 112.

Юморист приехал в Москву из Минска, чтобы выступить в одном из столичных клубов, однако вместо поклонников на Белорусском вокзале его встретили сотрудники полиции и вручили уведомление о том, что ему необходимо явиться в прокуратуру, так как он подозревается в нарушении статьи 20.3.1 КоАП РФ. Поводом послужило видео, на котором Мирзализаде рассказывал в саркастичной форме о своих попытках снять жильё в Москве. Сам комик признался, что некоторые отрывки его монолога действительно могут быть оскорбительными для русских, но только в том случае, если воспринимать их отдельно от контекста всего выступления.

Ранее Мирзализаде уже пострадал от своих высказываний в сторону русских: 23 июня двое неизвестных избили комика, принудив его извиниться.