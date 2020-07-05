Коллеги осудили Мирославу Карпович за разбитую семью Прилучного

https://static.news.ru/photo/0986ed70-bf48-11ea-8e0a-fa163e074e61_660.jpg Мирослава Карпович Фото: m1r0slava_karpovich/instagram.com

Коллеги и друзья Мирославы Карпович осудили актрису, которая, по слухам, разрушила брак актёра Павла Прилучного. Они считают, что звезда «Папиных дочек» — актриса одной роли и хочет получить на этой истории максимальный пиар.

Поводом стал провокационный кадр, который появился в Сети. На нём Прилучный запечатлён со своими детьми и возможной новой возлюбленной.

Коллеги актёров отмечают, что Прилучный публичным человеком не является и «засветить» просто так провокационное фото актёр бы не позволил. А вот Карпович, по видимости, нашла способ «вброса» и теперь ждёт новых предложений в кино, так как её имя сейчас действительно у всех на слуху.

Мирослава пока актриса одной роли, поэтому, видимо, решила получить максимальный пиар от этой интрижки. Не удивлюсь, если крымские фото появились в Telegram-каналах стараниями её окружения, — приводит мнение одного из коллег актрисы KP.RU.

Карпович не скрывает своих чувств к Прилучному и часто говорит, что ей удалось разрушить отношения актёра и его жены Агаты Муцениеце. С ней Прилучный состоял в браке восемь лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Павел Прилучный впервые обратился к пользователям после слухов о романе со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Он попросил тех, кто распространяет слухи, держать это при себе и не приписывать ему несуществующие истории.