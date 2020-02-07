Клип шестилетнего блогера Насти Радзинской «Тебя поздравит Настя» перешагнул отметку в десять миллионов просмотров за два дня. Видеоролик был опубликован на YouTube.
Слова и музыку для песни составлял Игорь Николаев. Он также посетил и день рождения девочки. Помимо Николаева, на праздник приехали дети Филиппа Киркорова и Артур Пирожков,
На сегодняшний день на канал Радзинской подписано более 47 млн подписчиков. В своих видеороликах девочка радуется новым игрушкам, платьям, веселится с друзьями, ходит по магазинам и путешествует.
Ранее NEWS.ru сообщал, что телезвезда Ольга Бузова и блогер Давид Манукян сделали одинаковые тату в знак бесконечной любви.
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