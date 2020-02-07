https://static.news.ru/photo/05b559b6-4923-11ea-93de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Christoph Hardt/www.imago-images.de/Global Look Press

Клип шестилетнего блогера Насти Радзинской «Тебя поздравит Настя» перешагнул отметку в десять миллионов просмотров за два дня. Видеоролик был опубликован на YouTube.

Слова и музыку для песни составлял Игорь Николаев. Он также посетил и день рождения девочки. Помимо Николаева, на праздник приехали дети Филиппа Киркорова и Артур Пирожков, пишет РИА Новости.

На сегодняшний день на канал Радзинской подписано более 47 млн подписчиков. В своих видеороликах девочка радуется новым игрушкам, платьям, веселится с друзьями, ходит по магазинам и путешествует.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телезвезда Ольга Бузова и блогер Давид Манукян сделали одинаковые тату в знак бесконечной любви.